Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannter betrat Einfamilienhaus und stahl Geldbörse und Diebe brachen Container auf

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Unbekannter betrat Einfamilienhaus und stahl Geldbörse - Hanau/Steinheim

(fg) Am Dienstagmorgen betrat ein 40 bis 50 Jahre alter Unbekannter die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Fritz-Erler-Straße und nahm eine Geldbörse an sich. Als der Anwohner den Diebstahl bemerkte und den etwa 1,70 Meter großen Mann festhalten wollte, habe dieser unvermittelt Pfefferspray in dessen Richtung gesprüht; hierbei verfehlte der Dieb, der einen Dreitagebart hatte und eine schwarze Jacke sowie eine breite Hose trug, den Hauseigentümer. Anschließend floh er mit der Geldbörse. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall, der sich gegen 8.30 Uhr ereignete, beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu melden.

2. Diebe brachen Container auf - Hanau/Wolfgang

(jm) Auf Kabeltrommeln und Kettensägen hatten es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht zum Dienstag zwei Lagercontainer auf einem Firmengelände in der Magarete-von-Wrangell-Straße (10er-Hausnummern) aufbrachen. Zwischen Montag, 19 Uhr und Dienstag, 8.30 Uhr, gelangten die Täter auf das Gelände und waren im weiteren Verlauf an den Containern zugange. Mit ihrer Beute im Wert von über 2.000 Euro machten sich die Eindringlinge anschließend davon. Hinweise bitte an die Regionale Ermittlungsgruppe Hanau unter der Rufnummer 06181 100-120.

Offenbach, 21.02.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell