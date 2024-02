Polizeipräsidium Südosthessen

1. Raubüberfall auf Tankstelle: Täter erbeuten Bargeld / Zeugen gesucht! - Offenbach

(jm) Nach einem Raubüberfall am späten Dienstagabend auf eine Tankstelle in der Sprendlinger Landstraße bittet die Kriminalpolizei um Hinweise. Nach ersten Erkenntnissen lauerten Unbekannte kurz nach 22 Uhr einem Angestellten auf. Im weiteren Verlauf gingen die Eindringlinge den Mitarbeiter von hinten an und sprühten ihm unvermittelt Reizstoff ins Gesicht, sodass dieser zu Boden ging. Die Räuber nahmen anschließend unter anderem Bargeld sowie ein Mobiltelefon an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Es soll sich um zwei bis drei Täter gehandelt haben. Eine nähere Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Trickdieb unterwegs: Bargeld entwendet - Dietzenbach

(jm) Ein Trickdieb war am Dienstagabend in Dietzenbach zugange: Gegen 20 Uhr gelangte der Unbekannte in die Wohnung einer Seniorin in der Straße "Am Steinberg". Zuvor gaukelte der 1,60 bis 1,70 Meter große Mann, der eine gebückte Haltung hatte, vor, dass er in einer Notsituation sei. Der dunkel gekleidete Dieb nahm schließlich Geld der Rentnerin mit und verschwand in unbekannte Richtung. Einen weiteren Vorfall meldete eine Dame aus der Siedlerstraße. Gegen 20.10 Uhr klingelte ein etwa 60 Jahre alter Unbekannter an der Wohnungstür und gab an, von der Hausverwaltung zu sein. Der 1,70 bis 1,75 Meter große Mann mit Schnauzbart log der Dame vor, dass er die Wasserleitungen kontrollieren müsse. Die Dame reagierte vorbildlich, schloss die Tür und kontrollierte selbst ihre Leitungen. Als sie dem Mann mit dunklen Haaren signalisierte, dass alles in Ordnung sei, wollte er sich trotzdem selbst davon überzeugen. Die Dame schloss erneut die Tür und ließ den dunkelgekleideten Unbekannten nicht in die Wohnung. Die Kriminalpolizei bittet nun Anwohner und Passanten, die in dem Bereich "Am Steinberg" und der Siedlerstraße verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Die Kriminalpolizei rät in diesem Zusammenhang: Seien Sie wachsam und lassen keine unbekannten Personen in die eigene Wohnung. Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten und sich zudem einen Ausweis zeigen zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit bringen. Wenn Sie sich unsicher sind, holen Sie sich Unterstützung von ihren Nachbarn oder melden Sie sich bei der Polizei. Weitere hilfreiche Tipps erhalten Sie bei der Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

3. Zeugensuche nach Unfall im Kreuzungsbereich - Dietzenbach

(fg) Am Sonntagabend ereignete sich im Kreuzungsbereich Velizystraße / Theodor-Heuss-Ring ein Unfall, bei dem drei Personen leichte Verletzungen davontrugen und insgesamt ein Schaden von rund 9.500 Euro entstand. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 19-Jähriger gegen 19.30 Uhr auf dem Theodor-Heuss-Ring in seinem braunen 3er BMW unterwegs. Zur selben Zeit befuhr ein 61-Jähriger in seinem Mazda die Velizystraße und beabsichtigte die Kreuzung zu queren. Letztlich kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Der BMW-Lenker sowie sein 18-jähriger Beifahrer wurden hierbei leicht verletzt. Der 48 Jahre alte Beifahrer im Mazda zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Durch den Aufprall stieß der Mazda gegen eine Rohrstange mit zwei angehängten Verkehrsschildern und beschädigte diese. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die insbesondere Hinweise zur Ampelschaltung geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

Offenbach 21.02.2024, Pressestelle, Felix Geis

