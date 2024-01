Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Schule mir Graffiti beschmiert

Dudenhofen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, dem 05.01.2024 gegen 19:30 Uhr bis Montag, dem 08.01.2024 gegen 7 Uhr beschmierten unbekannte Täter die Fassade einer Schule in der Iggelheimer Straße mit Schriftzügen aus einer Farbspraydose, zudem beschädigten sie noch ein Fallrohr. Insgesamt entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Realschule Plus in Dudenhofen verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell