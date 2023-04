Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, schadensträchtiger Diebstahl, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Zwischen Sonntagnachmittag, 15 Uhr und Montagmorgen, 7.45 Uhr wurde ein VW Golf, der in diesem Zeitraum in der Humboldtstraße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Essingen: Vorfahrt missachtet - 13.000 Euro Sachschaden

An der Einmündung Bahnhofstraße / Daimlerstraße missachtete ein 60 Jahre alter Busfahrer am Montagnachmittag gegen 15 Uhr die Vorfahrt eines 55 Jahre alten Kleinbus-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem alle Fahrzeuginsassen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

Oberkochen: Unfallflucht

Gegen 10.40 Uhr am Montagvormittag überholte ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Walther-Bauersfeld-Straße einen vorausfahrenden Linienbus, wobei er diesen beim Widereinscheren beschädigte. Ohne anzuhalten fuhr der Verursacher davon; der am Bus entstandene Schaden beziffert sich auf rund 4000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Diebe verursachen Schaden von rund 100.000 Euro

Ersten Einschätzungen nach auf rund 100.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den Diebe zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr und Montagmorgen, 7.30 Uhr verursachten. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu einem umzäunten Firmengelände in der Burgstallstraße, wo derzeit rund 40 Neuwagen abgestellt sind. Sie machten sich an fünf Fahrzeugen zu schaffen. Die Unbekannten entwendeten teilweise die Räder, teils auch die Keramik-Bremsanlagen, die sie ausbauten. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Einbruchsversuch

Zwischen Samstagabend, 21.15 Uhr und Sonntagvormittag, 10.40 Uhr versuchten Unbekannte die Eingangstüre eines Fitness-Studios in der Rindelbacher Straße aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, verließen die Täter die Örtlichkeit unverrichteter Dinge wieder. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Beim Einfahren in den Einmündungsbereich Schönenbergstraße in Richtung Ziegelberg übersah eine 28 Jahre alte VW-Fahrerin am Montagmittag kurz nach 12 Uhr den VW einer 51-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt die Unfallverursacherin leichte Verletzungen; sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Feuerwehreinsatz

Gegen 3.20 Uhr am Dienstagmorgen rückte die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd in die Mutlanger Straße aus, nachdem ein Anwohner Rauchgeruch wahrgenommen hatte. Nach längerer Absuche wurde ein kleines Glutnest an einem Innenbalken aufgefunden und gelöscht. Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd haben die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Der durch das Glutnest entstandene Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 44-Jährige ihren Opel an der Einmündung Pfitzerstraße/Lindenfirst anhalten. Ein 52-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem BMW auf, wobei ein Sachschaden von ca. 3000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: 10.000 Euro Schaden

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 28-Jähriger am Montagnachmittag gegen 15 Uhr verursachte, als er mit seinem Ford auf der B 29 auf der Ausleitung im Bereich Schwäbisch Gmünd-Ost gegen den Ford eines 30-Jährigen fuhr, der seinerseits auf der Auffahrt unterwegs war.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Am Montagmittag gegen 11.45 Uhr fuhr ein 64-Jähriger mit seinem BMW von einer Parkbucht kommend, in den fließenden Verkehr auf die Albstraße ein. Hierbei übersah er den Suzuki eines 43-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Gesamtschaden von ca. 16.000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Um ein Fahrzeug aus einer Einfahrt ausfahren zu lassen, hielt ein 59-Jähriger seinen BMW am Montagvormittag, kurz vor 11 Uhr auf der Klösterlestraße an. Eine 24-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Ford auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell