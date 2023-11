Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zu viel Alkohol führt direkt ins Gefängnis

Schmölln (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag meldete ein 20-jähriger über Notruf der Polizei, dass er von seinem Mitbewohner (20) tätlich angegriffen und gewürgt wurde. Die Beamten konnten die beiden Streithähne in der Wohnung Am Kiesberg trennen und stellten dabei fest, dass beide mit an die zwei Promille stark alkoholisiert waren. Bei der Überprüfung der Personalien des Angreifers stellte sich heraus, das dieser mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann wurde daraufhin in die Justizvollzugsanstalt Hohenleuben eingeliefert, wo er eine mehrmonatige Freiheitsstrafe verbüßen muss.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell