Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zu viel Alkohol

Nobitz (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr wurde der Polizei eine regungslose Person in Münsa gemeldet, welche in einem Straßengraben neben der Bundesstraße liegt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der Mann (68) zwar ansprechbar, jedoch augenscheinlich erheblich alkoholisiert. Zudem stellte sich heraus, dass er mit seinem Fahrrad unterwegs war und dabei gestürzt ist. Der Mann stand unter so starkem Alkoholeinfluss, dass selbst ein Atemalkoholtest nicht mehr möglich war. Er wurde schließlich in eine Klinik gebracht und muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

