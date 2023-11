Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ukrainischer Führerschein gefälscht

Gera (ots)

Am Freitagvormittag gegen 11:00 Uhr wurde durch Kräfte der Polizei Greiz in der Plauenschen Straße in Greiz ein Pkw Chevrolet mit ukrainischen Kennzeichen gestoppt und kontrolliert.

Am Steuer saß ein 35-jähriger Mann, der den Beamten einen ukrainischen Führerschein aushändigte. Bei der Überprüfung des Dokuments wurden fehlende Sicherheitsmerkmale wie Mikroschrift und Hologramm festgestellt. Der verdächtige Führerschein wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die PI Greiz ermittelt wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

