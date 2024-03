Polizei Dortmund

POL-DO: Erst Graffiti, dann tätlicher Angriff: Ein Tatverdächtiger gefasst, ein Mann noch auf der Flucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0291

Erst legten zwei Männer am Sonntagabend (17. März) eine Sachbeschädigung durch das Sprühen eines Graffitis an der Haltestelle Gleiwitzstraße in Dortmund hin, dann wollten sie flüchten - und griffen schlussendlich zwei Polizeibeamte an. Einen der beiden Männer (26, aus Dortmund) konnte die Polizei später festnehmen. Ein weiterer, aktuell noch unbekannter Täter ist flüchtig. Die Ermittlungen laufen.

Gegen kurz vor 23 Uhr erhielt die Leitstelle den Hinweis, dass zwei Männer einen silbernen Schriftzug auf die Wand eines Straßenbahnüberganges sprühen würden. Einen der Männer nahm die Polizei daraufhin unmittelbar mittels DEIG fest. Währenddessen kehrte der - ursprünglich flüchtige - zweite Täter zurück. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der zurückkehrende Täter dabei einem Beamten ins Gesicht. Beide Männer flüchteten.

Während der Tatverdächtige, der den Faustschlag versetzte, im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung gefasst werden konnte, ist der andere Täter weiter flüchtig. Er soll 185 bis 190 cm groß sein, ca. 23 bis 28 Jahre alt. Er trug einen blauen Trainingsanzug, hatte blonde Haare und blaue Augen.

Die beiden Beamten erlitten Verletzungen und begaben sich in ambulante Behandlung. Sie verblieben nicht mehr dienstfähig.

Die Polizei Dortmund ermittelt jetzt u.a. wegen Sachbeschädigung und Gefangenenbefreiung und bittet in diesem Zusammenhang auch um Zeugenhinweise: Wer hat etwas gesehen oder kann Angaben zum flüchtigen Täter machen? Hinweisgeber melden sich bitte unter 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell