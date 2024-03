Polizei Dortmund

POL-DO: Jugendliche warfen Steine auf Autos: Polizei sucht Zeugen nach Tat in Huckarde

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0288

Unbekannte warfen am Freitag (15.3.2024) Steine auf die Hafenautobahn in Dortmund (OWIIIa) und trafen mehrere Autos. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können.

Ein betroffener Autofahrer verfolgte zwei Steinewerfer gegen 12:40 Uhr von der Hafenautobahn über eine Brücke in Richtung Insterburg-Siedlung im Stadtteil Huckarde. Auch die Polizei fahndete in diesem Bereich, u.a. in der Pillauer Straße.

Dort verlor der Zeuge die Tatverdächtigen aus den Augen. Die Fahndung der Polizei endete ohne Ergebnis. Die Polizei stellte mehrere Steine sicher, darunter einer in der Größe eines Pflastersteins. Leicht beschädigt wurden fünf Fahrzeuge.

Nach ersten Ermittlungen hielten sich die Steinewerfer auf einem Waldweg nördlich der Hafenautobahn (Fahrtrichtung Marten, Kirchlinde) auf, unmittelbar hinter der Auffahrt Huckarde.

Bei den Steinewerfern handelt es sich vermutlich um Jugendliche. Einer trug helle und einer dunkle Oberbekleidung, Weitere Angaben gibt es nicht. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

