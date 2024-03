Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Sprengung von Zigarettenautomaten in Wortmund-Wickede

Dortmund (ots)

In der Nacht zu Samstag (16. März) haben unbekannte Tatverdächtige im Rinscheweg in Dortmund-Wickede einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 04:45 Uhr verständigten Anwohner den Notruf der Polizei Dortmund und meldeten einen lauten Knall aus Richtung Rinscheweg. Zwei Tatverdächtige haben einen Zigarettenautomaten gesprengt und packen die Zigaretten in Taschen. Anschließend flüchteten diese mit E-Scootern in nördliche Richtung, in das Waldgebiet Wickeder Ostholz.

Zeugen beschreiben die Personen wie folgt:

- etwa 180 cm groß - schwarzen Kapuzenpullover - Schlanke Statur - unterhielten sich auf Deutsch mit Akzent

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder den beiden Tatverdächtigen machen können. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache Dortmund unter Tel. 0231/ 132 - 7441.

