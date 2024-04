Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Pkw aufgebrochen

Freiburg (ots)

In Tannenkirch im Furtweg schlug in der Nacht von Dienstag, 09.04.2024 auf Mittwoch 10.04.2024, ein Unbekannter die Scheibe der Fahrertür eines Opel Astras ein und entwendete aus einer auf dem Beifahrersitz deponierten Tasche eine Geldbörse. In der Geldbörse befanden sich Identitätsdokumente, Bankkarten sowie Bargeld. Der Opel stand in einem Carport eines Wohnhauses.

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug abschließen!

