POL-PDPS: Bundesstraße 10/25-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein, dann fährt er ein

Ruppertsweiler (ots) - Am Sonntag, um 18:30 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie ein silberner Kombi im Vorbeifahren einen in Höhe Lemberger Straße 19 geparkten Skoda Fabia beschädigte. Der Verursacher kam aus Richtung Ariusstraße und war in Richtung Ringstraße unterwegs. Am Unfallort wurde der abgerissene silberne Außenspiegel eines Ford aufgefunden. Die Beschädigung des Außenspiegels des Skoda wird auf 200 Euro ...

