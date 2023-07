Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wartehäuschen an Bushaltestelle beschädigt

Mandelbachtal (ots)

Mehrere hundert Euro Sachschaden entstanden vermutlich in der Nacht vom 30.06.2023 auf den 01.07.2023 an einem Unterstand einer Bushaltestelle entlang der Landstraße (L 237) zwischen Mandelbachtal Ormesheim und Blieskastel Aßweiler, in Höhe der Gipsgrube. Unbekannte beschädigten hierbei eine Seitenscheibe des Unterstandes.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841 1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell