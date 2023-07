POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Enklerparkplatz in Homburg

Homburg (ots) - Am Freitag, den 30.06.2023, zwischen 10:00 Uhr und 15:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Gelände der Universitätsklinik des Saarlandes in Homburg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang des Gebäudes 37/38 (Orthopädie) geparkten lilafarbenen VW Caddy mit ZW-Kreiskennzeichen. Im Anschluss an die ...

