POL-VIE: 240509 Viersen: Einbruch in ein Reihenhaus - Täter flüchtig - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter hebelten am Vatertag (Do., 09.05.24) im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 21:30 Uhr die Terrassentür eines Reihenhauses auf der Florastraße in Viersen-Rahser auf und gelangten so in die Innenräume des Hauses. Hier durchwühlten sie in Abwesenheit der Hausbewohner, insbesondere im Obergeschoß, mehrere Schränke und entwendeten schließlich einen Möbeltresor. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. /MG (380)

