Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240510 Viersen: Schwer verletzter E-Bikefahrer

Viersen (ots)

In der Nacht vom 09. Mai auf den 10. Mai befuhr ein 53jähriger Viersener gegen Mitternacht mit seinem E-Bike in Viersen die Rahserstraße in Richtung Florastraße. In Höhe der Haus-Nr. 51 kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dort geparkten PKW. Durch den Zusammenstoß stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. /ff(378)

