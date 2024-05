POL-VIE: Einbruch in Lagerhallen - Haben Sie Hinweise?

Niederkrüchten (ots) - Eine Mülltonne und ein Heuballen haben am Samstag und Sonntag zwischen Brempt und Gützenrath gebrannt. Zunächst hatte es am Samstag gegen 19.45 Uhr in einem großen Müllcontainer an der Straße Am Wildpfad gebrannt. Spaziergänger bemerkten den Brand, den die Feuerwehr dann schnell löschen konnte. Am Sonntag gegen 14.15 Uhr sah ein Mann, der mit seinem Hund spazieren ging, dass aus drei ...

mehr