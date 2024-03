POL-HI: Polizeilichen Kriminalstatistik 2023 für das Polizeikommissariat Elze

Hildesheim (ots) - (schi) Am 21.03.2024 kam es in einem Zeitraum von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr in der Schmiedetorstraße 57 in 31008 Elze auf dem Parkplatz des dortigen Fitnessstudios zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß abgestellten Hyundai des Geschädigten im Bereich der Frontschürze. An dem PKW entstand ein ...

