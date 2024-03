Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 6jähriger Junge erkundet im Schlafanzug Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) - Der ein oder andere Autofahrer dürfte sich heute Morgen zunächst verdutzt die Augen gerieben haben, als er in Bad Salzdetfurth die Detfurther Alle entlangfuhr. Ein kleiner Junge war dort nämlich gegen 05:30 Uhr alleine unterwegs und das zudem auch nur auf Socken und im Schlafanzug. Sofort hielten mehrere Verkehrsteilnehmer an und nahmen den jungen "Ausreißer" in ihre Obhut. Eine Besatzung der Polizei Bad Salzdetfurth konnte kurze Zeit später den "Streuner" übernehmen. Zum Glück konnte er seinen Vor- und Nachnamen angeben, so dass nach einer kurzen Recherche die Wohnanschrift des 6jährigen in Erfahrung gebracht werden konnte. Die Mutter, diese hatte bereits selbstständig nach ihrem Sohn gesucht, konnte ihren Sohn schließlich überglücklich in die Arme schließen. Wie sich herausstellte hatte der junge Mann den Zeitpunkt zur Flucht genutzt, als die Mama unter der Dusche stand. Darüber wird sicher noch einmal zu sprechen sein. Die Polizei Bad Salzdetfurth bedankt sich ausdrücklich für das engagierte Eingreifen der haltenden Verkehrsteilnehmer. So nahm der kurze Ausflug ein schnelles und glückliches Ende.

