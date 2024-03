POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim// Durchsuchungen im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens des Fachkommissariats 3

Hildesheim (ots) - Groß Himstedt - (fha). In der zwölften Kalenderwoche ist es in der Ortschaft Groß Himstedt in der Gemeinde Söhlde zu mehreren Straftaten gekommen. In diesem Kontext wird die Polizei ihre Präsenz erhöhen. In der Nacht vom 12.03.2024 auf den 13.03.2024 kam es in Groß Himstedt zu mehreren versuchten Einbrüchen sowie Störungen des Hausfriedens ...

mehr