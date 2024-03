Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Straftaten im Ortsteil Groß Himstedt - Polizei erhöht Präsenz

Hildesheim (ots)

Groß Himstedt - (fha). In der zwölften Kalenderwoche ist es in der Ortschaft Groß Himstedt in der Gemeinde Söhlde zu mehreren Straftaten gekommen. In diesem Kontext wird die Polizei ihre Präsenz erhöhen.

In der Nacht vom 12.03.2024 auf den 13.03.2024 kam es in Groß Himstedt zu mehreren versuchten Einbrüchen sowie Störungen des Hausfriedens mit strafrechtlicher Relevanz.

Siehe hierzu folgende Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5734415

Um eine Serie derartiger Straftaten zu verhindern sowie das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Söhlde zu stärken, wird der Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariates Bad Salzdetfurth und die Verfügungseinheit der hiesigen Polizeiinspektion die polizeiliche Präsenz in Groß Himstedt sowie den umliegenden Ortschaften bis auf weiteres erhöhen und anlassbezogene Kontrollmaßnahmen proaktiv durchführen. Diese sollen dazu führen, vertiefende personenbezogene Erkenntnisse in der besonderen Wechselwirkung zu den bekannten Straftaten zu gewinnen. Die Ermittlungen werden durch den Kriminal- und Ermittlungsdienst des zuständigen Polizeikommissariates parallel geführt.

Die dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth vorliegenden und bekannten Beschwerden aus der Bevölkerung werden durch die Polizeiinspektion Hildesheim in enger Kooperation mit der zuständigen Dienststelle sehr ernst genommen und führen im konkreten Sachverhalt in der Konsequenz zu den dargestellten Bestreifungen und zu der Erhöhung der polizeilichen Präsenz. "Die berechtigten Bürgerbeschwerden zu dem Polizeieinsatz in der Nacht vom 12.03.2024 auf den 13.03.2024 werden intern bewertet und aufgearbeitet. Hierzu steht die zuständige Polizeidienststelle bereits im Kontakt mit den Beschwerdeführern" sagt Fabian Hansmann, Pressesprecher der Polizeiinspektion Hildesheim.

Die Ermittlungen zu den genannten Sachverhalten dauern weiterhin an. Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Nummer 05063 - 901 - 0 in Verbindung zu setzen.

