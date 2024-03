POL-HI: Ausstellungseröffnung "Für Freiheit und Republik!" am 25.03.2024 in Hildesheim

Hildesheim (ots) - Harsum - (jb) In der Zeit vom 17.03.24, 15.45 Uhr bis 18.03.2024, 06.35 Uhr wurden in Harsum zwei VW Transporter aufgebrochen. Ein Transporter stand in der Neumarker Str.. Der Zweite stand in der Gartenstr. . Aus beiden Transportern wurden Baumaschinen und Werkzeuge entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen diesem Bereich beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

