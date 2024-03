Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Lagerraum - Gartengeräte entwendet -

Hildesheim (ots)

Grasdorf (web) - Im Zeitraum von Freitag 15.03.2024 - 20:00 Uhr bis zum Montag 18.03.2024 - 11:30 Uhr drang mindestens ein unbekannter Täter in einen Lagerraum auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ein. Das Objekt befindet sich in der Hildesheimer Straße. Der unbekannte Täter zerstörte zunächst ein Vorhängeschloss und hebelte im weiteren Verlauf die Tür des Lagerraums auf. Aus diesem wurden eine STIHL Kettensäge und eine STIHL Motorsense entwendet. Der Schaden wird auf einen niedrigen, vierstelligen Betrag geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-901115) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell