POL-HI: Verkehrsunfallflucht in den frühen Morgenstunden!

Hildesheim (ots) - DIEKHOLZEN-(kri)-Am gestrigen Nachmittag, 17.03.2024, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann mit seiner Beifahrerin in einem VW Golf die L485 von Diekholzen kommend in Richtung Sibbesse. Vor dem Golf fuhren zwei Pkw sowie zwei Radfahrer. Kurz vor dem weit überschaubaren Kurvenbereich setzte der 21-jährige- Pkw -Fahrer zum Überholvorgang an. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw überfuhr mehrere ...

