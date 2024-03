Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Jugendliche begeht Sachbeschädigung und leistet Widerstand

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Nach bisherigen Erkenntnissen warf das Mädchen gestern, 17.03.2024, kurz vor 15:00 Uhr mehrere Steine gegen Fenster einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße An der Innerste-Au in Hildesheim und flüchtete. Die daraufhin eingesetzten Beamten konnten vorerst nur einen Zeugen, der Hinweise zu der Tat geben konnte, antreffen. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten eine beschädigte Fensterscheibe sowie vor dem Wohnhaus faustgroße Steine fest und nahmen mit den zwei Personen, die sich in der betroffenen Wohnung aufhielten, Kontakt auf. Dabei stellte sich heraus, dass sie mit der Verursacherin im persönlichen Verhältnis stehen.

Kurze Zeit später warf die Jugendliche erneut Steine gegen die Fensterfront der besagten Wohnung. Eine hinzugeeilte Streifenwagenbesatzung stellte sie vor dem Wohnhaus fest und versuchte sie zu beruhigen. Zu diesem Zeitpunkt war die Jugendliche sehr aufgebracht und schrie laut umher. Den Beamten wurde vor Ort schnell klar, dass es erforderlich und notwendig ist, die beiden Parteien zu trennen. Aus diesem Grund sollte das Mädchen in die hiesige Dienststelle gefahren werden. Bei der Verbringung in den Streifenwagen leistete sie dabei erheblichen Widerstand, sie sperrte sich, drückte sich weg und versuchte zu fliehen. Erst in den Räumlichkeiten der Wache beruhigte sie sich kurz. Dies hielt jedoch nicht lange an, sie geriet wieder in Rage, zerstörte dabei einen Stuhl und trat nach den Beamten.

Im Folgenden wurde sie absprachegemäß in einer passenden Unterkunft untergebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell