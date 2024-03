Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung und Widerstandshandlung

Hildesheim (ots)

ALFELD. (cmü) Am 17.03.2024 gegen 04:00 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin einen Personenkraftwagen, der in auffälliger Fahrweise geführt wurde. Die Fahrweise war dadurch geprägt, dass das Fahrzeug immer wieder auf den entgegenkommenden Fahrstreifen fuhr. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein grün lackiertes Cabriolet des Herstellers BMW. Das Fahrzeug wurde durch Polizeikräfte in der Ortschaft Wettensen festgestellt. Der 31-jährige Fahrzeugführer aus Ronnenberg missachtete zunächst die Anhaltesignale des Streifenwagens. In der Ortschaft Brüggen konnte das Fahrzeug schließlich angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer war sichtlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest war nicht möglich. Zudem konnten am Fahrzeug Beschädigungen festgestellt werden, welche vermutlich aus einem Verkehrsunfall resultierten. Die Ermittlungen im Hinblick auf den Unfallort dauern an. Anschließend wurde dem Fahrer in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Vor der Entnahme sperrte er sich gegen die Anweisungen der Beamten, so dass diese körperlichen Zwang anwenden mussten. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Strafverfahren wurden eingeleitet und der Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung einbehalten. Die Polizei sucht Zeugen, die die Fahrweise des PKW beobachtet haben, oder Hinweise zu einem Unfallgeschehen machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 8073 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell