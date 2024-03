POL-HI: Verkehrsunfall in Heersum am Samstagvormittag

Hildesheim (ots) - HOLLE (lud) Am 15.03.2024, um 23:23 Uhr, kam es im Klappenweg in Höhe der Hausnummer 15 in 31188 Holle zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw beim Vorbeifahren mit einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Seat Leon. ...

