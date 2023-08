Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (403/2023) Unfallflucht in Bad Sachsa- Unbekannter verursacht ca. 1.000 Euro Schaden und flüchtet

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Talstraße, in Höhe Hausnummer 2 Mittwoch, der 09. August 2023, zwischen 17:15 - 18:30 Uhr

BAD SACHSA (lg) - Vermutlich beim Rangieren ist ein geparkter Suzuki S Cross in der Talstraße in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) bereits am Mittwoch, den 09.08.23, beschädigt worden.

Die Fahrzeugführerin stellte ihr Auto gegen 17:15 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Talstraße ab. Zu dem Zeitpunkt befand sich kein anderes Fahrzeug hinter ihrem Suzuki. Als die Autofahrerin dann gegen 18:30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Heckstoßstange fest.

Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin liegen bislang nicht vor. Die Ermittler schätzen den entstandenen Schaden auf etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher/die Verursacherin geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Sachsa unter Telefon 05523-952790 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell