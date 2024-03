Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall am Busbahnhof

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (vos). Am Samstagabend gegen 20:25 Uhr kam es am Bahnhofsplatz im Bereich des Parkplatzes am Busbahnhof zu einem Verkehrsunfall. Wohl aufgrund eines plötzlichen Krankheitsfalls verlor eine 63-jährige Frau aus Clausthal-Zellerfeld die Kontrolle über ihren Pkw, fuhr aus der Marie-Wagenknecht-Straße über den Kreisverkehr auf den Parkplatz und kollidierte mit acht dort geparkten Fahrzeugen. Sie selbst und ihre Beifahrerin, eine 65-jährige Hildesheimerin, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Mehrere Passanten eilten unverzüglich und vorbildhaft zur Hilfe und erleichterten so den Einsatz der Rettungskräfte. Zeugen des Unfalls, deren Personalien vor Ort noch nicht aufgenommen wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

