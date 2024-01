Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag verursachte ein 25-Jähriger bei einem Unfall in Dietenheim Sachschaden.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 10.15 Uhr. Der 25-Jährige fuhr mit seinem Audi im Katharinenweg und bog nach rechts in die Illertisser Straße ab. Dabei übersah er den von links kommenden VW einer 48-Jährigen. Die hatte Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß im Kreuzungsbereich kam die 48-Jährige von der Straße ab. In einem angrenzenden Grundstück schleuderte sie gegen einen Zaun und kam auf einer Gartenmauer zum Stehen. Bei dem Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von jeweils etwa 5.000 Euro. Den Schaden am Zaun schätzt die Polizei auf 1.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

