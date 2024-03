POL-HI: Versuchter Einbruchdiebstahl und Hausfriedensbrüche in Groß Himstedt

Hildesheim (ots) - Sarstedt, Bahnhofstraße (Sti). In der Nacht von dem 11.03.2024 auf den 12.03.2024 ist es in der Bahnhofstraße in Sarstedt zu einem Einbruch in einen Pkw gekommen. Bei dem tatbetroffenen Pkw handelt es sich um einen brauen BMW der 6er Baureihe. Dieser war über Nacht auf dem Parkplatz des Bahnhofs geparkt. Zeugen die Hinweise zu diesem Einbruch oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu ...

