POL-HI: Illegale Müllablagerung in Alfeld

Alfeld (neu) - Durch eine Passantin wurde am So., 10.03.2024, gegen 15:00 Uhr, eine größere Müllablagerung in der Siemensstr., im Bereich des Wendehammers, gemeldet. Bei dem besagten Müll handelt es sich um div. Hausmüll, darunter Kleidung und Teppiche, welche teilweise in blauen Säcken lagerten.

Hinweise zum Verursachenden erbittet die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0.

