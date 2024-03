Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ermittler suchen Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am heutigen Vormittag, 20.03.2024, entwendete ein derzeit unbekanntes Pärchen Bargeld von einem älteren Herrn.

Nach bisherigen Erkenntnissen hob der 75-jährige Mann, gegen 09:20 Uhr, eine höhere Bargeldsumme bei einer Bank in der Hildesheimer Innenstadt ab und steckte das Geld in seine Jackentasche. Im Anschluss ging er über den Markt und über die Almsstraße in Richtung Schuhstraße.

Im unteren Teil der Schuhstraße begab sich der Mann zu seinem Fahrzeug, als er um ca. 10:05 Uhr von einem Pärchen angesprochen wurde. Die unbekannte Frau hielt einen Stadtplan und der Mann ein Handy in der Hand. Der Unbekannte zeigte auf das Handy und fragte nach einem Zahnarzt, dabei kam die Unbekannte dem Senior sehr nah. Kurz darauf kam eine weitere Frau vorbei, die ebenfalls von dem Pärchen nach einem Zahnarzt gefragt wurde. Diese unbekannte Zeugin zeigte in Richtung Bohlweg und ging weiter. Daraufhin entfernte sich auch das Pärchen. Sie gingen zügig in Richtung Kardinal-Bertram-Straße. Erst dann stellte der Mann fest, dass das Geld fehlte.

Beschreibung der Täterin:

schlank, fast hager

ca. 170 cm groß

ca. 45 Jahre alt

kurze schwarze Haare

kleingemusterte Bluse

dunkle Jacke

vermutlich Gehfehler

Beschreibung des Täters:

kräftige Statur

175 cm groß

ca. 45 Jahre alt

kurzes schütteres Haar

Sakkojacke

kleingemustertes Hemd mit Kragen

Zeugen, die zu dem Pärchen Angaben machen können, sowie die unbekannte Zeugin, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell