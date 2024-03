Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(schi) Am 21.03.2024 kam es in einem Zeitraum von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr in der Schmiedetorstraße 57 in 31008 Elze auf dem Parkplatz des dortigen Fitnessstudios zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß abgestellten Hyundai des Geschädigten im Bereich der Frontschürze. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Im Anschluss entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Personen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068 93380 zu melden.

