POL-RT: Personenrettung, Einbrüche, Raub, Verkehrsunfall mit Verletzten, nachträglich verstorbener Unfallbeteiligter

Frau aus der Echaz gerettet

Am Samstagmittag ist im Bereich des Frankonenwegs eine 45-jährige Frau im Wasser, augenscheinlich leblos treibend, festgestellt und von der Feuerwehr geborgen worden. Zeugen hatten gegen 11.55 Uhr über Notruf den Rettungsdienst verständigt, wonach die Rettungs- und Einsatzkräfte ausrückten. Die 45-jährige alkoholisierte Frau wurde aus dem Wasser geborgen, reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. In unmittelbarer Nähe der Örtlichkeit wurde ein herrenloser Hund aufgegriffen und ins Tierheim transportiert. Die näheren Umstände warum es zum Sturz ins Wasser kam sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.

Reutlingen (RT): Unfall nach Bienenangriff

Schwer verletzt wurde ein Verkehrsteilnehmer am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Reutlingen-Gönningen in der Hechinger Straße. Der 58-jährige Fahrer eines Suzuki Santana Jimny wurde während der Fahrt gegen 12.45 Uhr von mehreren Bienen gestochen. Er verlor aufgrund einer Allergie die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr ungebremst auf eine Mauer. Anwohner beobachteten den Unfall und verständigten die Polizei und den Rettungsdienst. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5.000 EUR.

Römerstein (RT): Vier Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Vier Leichtverletzte und ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 25.000 EUR ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend auf der Landstraße 252 zwischen Böhringen und Donnstetten ereignet hat. Kurz nach 20.00 Uhr kam ein 54-jähriger Fahrer eines Opel Astra aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem von Böhringen entgegenkommenden VW Polo. Der Opelfahrer, sein 12-jähriger Beifahrer, sowie die beiden im Polo befindlichen 19-Jährigen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in unterschiedliche Kliniken verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrsunfallermittlungen hat die Verkehrspolizei Tübingen aufgenommen. Die Fahrbahn musste für knapp drei Stunden gesperrt werden. Der Rettungsdienst war mit vier und die Feuerwehr Römerstein mit zwei Fahrzeugen vor Ort.

Reutlingen (RT): Geschlagen und ausgeraubt (Zeugenaufruf)

Das Kriminalkommissariat Reutlingen sucht Zeugen zu einem Vorfall, welcher sich am Samstagabend vor einem Imbiss in der Karlstraße ereignet hat. Ein 30-jähriger Mann wurde kurz vor 23.00 Uhr von einer bislang unbekannten Personengruppe mit einem Stuhl attackiert. In der Folge raubte die Gruppe dessen Ausweis und etwas Bargeld. Bei den Tätern, welche im Anschluss an die Tat zu Fuß flüchteten, soll es sich um fünf dunkel gekleidete Männer im Alter zwischen 18 bis 25 Jahren handeln. Der Geschädigte musste zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegengenommen.

Zwiefalten (RT): Mit Harley-Davidson gestürzt und verletzt

Auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Zwiefalten-Upflamör und Friedingen (Landkreis Biberach) ist es am Samstagvormittag, gegen 11.30 Uhr, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Auf Grund eines Fahrfehlers stürzte eine 60-jährige Motorradlenkerin mit ihrer Harley-Davidson und zog sich dabei mehrere Knochenbrüche zu. In der Folge wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro.

Nürtingen (ES): Versuchter Einbruch

Am Samstag gegen 23.59 Uhr ist durch ein Sicherheitsunternehmen ein Einbruchsversuch in einen Drogeriemarkt in der Kirchstraße gemeldet worden. Der 30-Jährige männliche Täter versuchte mittels eines Steins die Scheibe der Eingangstür einzuschlagen, was ihm allerdings auch beim zweiten Versuch nicht gelang. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte die Person durch Beamte des Polizeireviers Nürtingen festgestellt werden, welche ein Ermittlungsverfahren einleiteten.

Esslingen (ES): Pfefferspray eingesetzt (Zeugenaufruf)

Am Samstag ist es gegen 22.24 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Martinstraße gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten mehrere Personen in Streit, welcher schließlich eskalierte. Zwei Männer im Alter von 30 und 31 Jahren wurden aus einer Gruppe von ca. 15 Jugendlichen mit einem Pfefferspray attackiert. Der 30-jährige Mann wurde anschließend noch am Boden liegend weiter geschlagen. Die genaueren Umstände des Geschehens sind Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Esslingen. Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden.

Nürtingen (ES): Ungebremst Zaun durchbrochen

Am Samstagvormittag hat sich ein 88-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 11 Uhr befuhr er stark beschleunigend mit seinem Pkw Mercedes die Dieselstraße vom Gutenbergweg kommend in Richtung Max-Eyth-Straße. Im weiteren Verlauf überquerte er ungebremst den Einmündungsbereich, fuhr über einen Gehweg und durchbrach den Zaun einer ansässigen Firma. Im Firmengelände kam der Pkw letztendlich an abgestelltem Lagermaterial zum Stillstand. Eigenen Angaben zur Folge wollte der Senior bei seinem automatikbetriebenen Pkw den Rückwärtsgang einlegen, bemerkte hierbei aber nicht, dass der Pkw sich weiterhin im Vorwärtsgang befand. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte vor Ort den Unfallverursacher und verbrachte ihn im Anschluss ins Krankenhaus, welches er am Nachmittag wieder verlassen konnte. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. An Pkw und Firmeneigentum entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000 EUR. Die Freiwillige Feuerwehr Nürtingen war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften ebenfalls im Einsatz.

Ostfildern (ES): Tageswohnungseinbruch (Zeugenaufruf)

Am Samstagabend, in der Zeit zwischen 18.00 und 22.10 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Nellingen eingebrochen. Der unbekannte Täter verschaffte sich vermutlich über einen Fassadenvorsprung und einem in zwei Meter Höhe gekippten Küchenfenster Zugang zum Gebäude. Den anwesenden kleinen Hund der geschädigten Familie sperrte der Täter in der Küche ein, damit er unbehelligt das Wohn- und Schlafzimmer durchsuchen konnte. Gestört wurde der Täter bei der Tatausführung schließlich durch eine nach Hause kommende Bewohnerin. Der unbekannte Täter flüchtete in Richtung Wettenhardtstraße. Fahndungsmaßnahmen unter Einbindung eines Polizeihubschraubers verliefen ohne Erfolg. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711-70913 zu melden.

Neuffen (ES): Pedelec-Lenker nachträglich verstorben - Nachtrag zur Pressemeldung vom 19.06.2024 /11.31 Uhr

Der 88 Jahre alte Pedelec-Lenker, der am Dienstagmittag (18.06.2024) kurz vor 14 Uhr am Ortsbeginn von Neuffen auf die L 1250 eingefahren und mit einem VW Golf kollidierte, ist am Sonntag im Krankenhaus infolge seiner Verletzungen verstoben. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an.

Derendingen (TÜ): Omnibus von Fahrbahn abgekommen

Ein leicht verletzter Busfahrer, ein beschädigter Omnibus, drei beschädigte Gartenhütten und ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 120.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich Samstagnacht in Derendingen ereignet hat. Gegen 04.00 Uhr war ein 43-jähriger Mann mit einem Omnibus der Marke Iveco, Typ Crossway, auf der B27 zwischen Sudhaus und Hechinger Eck in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Mutmaßlich auf Grund von Sekundenschlafs kam der Omnibusfahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Nachdem der Omnibus ein Verkehrszeichen touchierte und drei Gartenhütten erfasste, kam er letztlich abseits der Fahrbahn zum Stillstand. In dem verunfallten Omnibus befanden sich keine Passagiere. Der Führerschein des leicht verletzten Omnibusfahrers wurde noch an Ort und Stelle einbehalten.

