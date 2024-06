Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raub, körperliche Auseinandersetzungen, Brand, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Fußgängerin von LKW erfasst

Am Freitag ist es an der Kreuzung Max-Eyth-Straße/Burgstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 32-Jähriger befuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem LKW der Marke Daimler die B 28 von Reutlingen kommend und wollte nach links in die Max-Eyth-Straße einbiegen. Er hielt zunächst an der für ihn rot zeigenden Ampel. Als die Ampel auf Grün schaltete, setzte er seine Fahrt fort. In diesem Moment betrat eine 38-jährige Fußgängerin trotz des für sie geltenden Rotlichts die Fahrbahn. Der LKW-Fahrer bremste sofort, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, welche vor Ort nicht behandelt werden mussten. Ein Sachschaden ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entstanden.

Pliezhausen (RT): Brand in Wohnhaus

Ein nicht ordnungsgemäß entsorgter Lappen, welcher mit Hartöl getränkt war, dürfte die Ursache für einen Brand am späten Freitagabend in der Esslinger Straße gewesen sein. Gegen 23.40 Uhr meldete eine Bewohnerin ein Feuer in einem Einfamilienhaus. Der Brand konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr bis etwa 01.00 Uhr gelöscht werden. Das Gebäude, an dem ein Sachschaden in Höhe von derzeit geschätzten 50.000 Euro entstand, blieb vorerst nicht bewohnbar. Verletzt wurde bei dem Brand nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die beiden Bewohner kamen vorübergehend bei Angehörigen unter.

Ostfildern (ES): Handy und Geldbörse geraubt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am frühen Samstagmorgen in der Unterführung an der Kreuzung der L 1192 und L 1200 ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen lief ein 21-Jähriger gegen 01.45 Uhr von Nellingen durch die Unterführung nach Denkendorf, wobei er von mehreren bislang unbekannten Personen unvermittelt angegriffen, zu Boden gestoßen und durch einen Tritt ins Gesicht verletzt wurde. Anschließend raubten sie das Mobiltelefon und die Geldbörse des Geschädigten, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam dem Verletzten zu Hilfe und fuhr ihn nach Hause, von wo aus schließlich die Polizei verständigt wurde. Eine medizinische Behandlung seiner Verletzungen war nicht erforderlich. Die mit mehreren Streifenwagenbesatzungen eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 an das Polizeirevier Filderstadt zu wenden.

Esslingen (ES): Körperliche Auseinandersetzung

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes ist ein 31-Jähriger in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem er Samstagmorgen gegen 1.50 Uhr in einem Park in der Esslinger Innenstadt mit vier Personen aneinandergeraten war. Die vier derzeit noch unbekannten Personen schlugen auf den 31-Jährigen ein und flüchteten noch vor dem Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen von der Örtlichkeit. Eine eingeleitete Fahndung nach den Flüchtenden verlief ohne Erfolg. Der Verletzte, bei dem ein vorläufiger Alkoholwert von über drei Promille festgestellt werden konnte, wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Esslingen (ES): Betrunken verunfallt

Zu viel Alkohol hat ein 46-jähriger Pedelecfahrer getrunken, was am Samstagmorgen gegen 3 Uhr zu seinem Sturz auf die Fahrbahn beigetragen haben dürfte. Der 46-Jährige war im Bereich des Esslinger Bahnhofs unterwegs, als er zu Fall kam und sich hierbei Kopfverletzungen zuzog. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung stellte bei dem Pedelecfahrer einen vorläufigen Alkoholwert von über zwei Promille fest. Seine Verletzungen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt, bevor er in ein Krankenhaus gefahren wurde. Dort musste er eine Blutprobe abgeben.

Tübingen (TÜ): Kollision zwischen Pkw und Leichtkraftrad

Ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel hat am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall in der Haußerstraße geführt. Ein 33-Jähriger befuhr gegen 09.20 Uhr mit seinem Audi die Haußerstraße in Richtung Innenstadt, als er im Bereich der Melanchthonstraße beim Versuch den Fahrstreifen zu wechseln den neben ihm fahrenden 28-jährigen Leichtkraftradfahrer übersah und diesen touchierte. Durch die Berührung kam der 28-Jährige zu Fall und zog sich hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Der Verletzte wurde nach erster medizinischer Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.100 Euro.

Winterlingen-Harthausen (ZAK): Schlägerei

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Albstadt gegen drei Männer im Alter von 21, 22 und 23 Jahren. Gegen 22.30 Uhr meldete ein Zeuge eine größere Auseinandersetzung an der Sportanlage in der Jahnstraße. Nach den bisherigen Erkenntnissen provozierten die drei Männer zunächst mehrere Teilnehmer einer Sportveranstaltung und schlugen in der Folge auf diese ein, sodass es nach derzeitigem Kenntnisstand vier Verletzte gab. Über das Ausmaß der Verletzungen kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Bisingen (ZAK): Pedelec-Fahrer bei Sturz verletzt

Bei einem Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag der Fahrer eines Pedelec schwere Verletzungen zugezogen. Der 67-Jährige befuhr gegen 16.25 Uhr die Tübinger Straße in Fahrtrichtung Hechingen. Am Ortsende Bisingen wechselte er von der Fahrbahn auf den aus seiner Sicht linksseitig verlaufenden Radweg, wobei er aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall kam und sich schwer verletzte. Mit einem Rettungswagen wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

