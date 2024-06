Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstähle aus Pkw, Einbrüche in Gaststätte und Firma; Mit Reizgas gesprüht; Auffahrunfall; Falschfahrer auf der Bundesstraße;

Hochdorf (ES): Diebstähle aus Pkw

Aus mindestens drei Pkw sind am frühen Freitagmorgen Bargeld und Sonnenbrillen gestohlen worden. An einem Nissan Navara in der Straße Im Holderbett wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und Bargeld aus der Mittelkonsole entwendet. Aus einem vermutlich nicht abgeschlossenen Mercedes-Benz AMG in derselben Straße wurde ebenfalls etwas Geld aus der Mittelkonsole gestohlen. Mehrere Sonnenbrillen sind aus einem nicht verschlossenen VW Passat, der in der Bismarckstraße abgestellt war, entwendet worden. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Einbruch in Gaststätte

Eine Gaststätte in der Plochinger Straße ist am Freitag zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen zwei Uhr und kurz nach zwölf Uhr drang der Täter in die Räumlichkeiten ein und entwendete nach derzeitigem Kenntnisstand etwas Bargeld. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (mr)

Filderstadt (ES): Großeinsatz der Rettungs- und Einsatzkräfte in Bonlanden

Ein Großaufgebot der Rettungs- und Einsatzkräfte ist am Freitagvormittag, kurz nach 11.30 Uhr, zu einem Bildungszentrum in der Mahlestraße in Bonlanden ausgerückt. Zuvor hatten dort zahlreiche Personen über Atemwegsreizungen geklagt. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge könnten die Beschwerden durch in einem Gebäudetrakt versprühtes Reizgas, Pfefferspray oder Ähnliches verursacht worden sein. Wie bislang bekannt ist, wurden insgesamt 86 Schülerinnen und Schüler zweier Schulen verletzt. Zwölf von ihnen wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zuvor waren nach dem Bekanntwerden der Beschwerden Teile des Gebäudes geräumt worden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zu einem möglichen Verursacher sowie zum Tatmittel aufgenommen. (mr)

Tübingen (TÜ): Auffahrunfall (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag auf der Kelternstraße ereignet haben soll, der Polizei aber erst am Nachmittag gemeldet wurde, sucht das Polizeirevier Tübingen. Eine 20-Jährige war ihren Angaben zufolge mit ihrem weißen VW Polo kurz nach zehn Uhr auf der Kelternstraße von der Westbahnhofstraße kommend in Richtung Stadtgraben unterwegs. Als sie auf Höhe der Feuerwehr verkehrsbedingt anhalten musste, prallte ein Fahrradfahrer ins Heck ihres Polo und stürzte. Sie stieg aus und leistete dem offenbar leicht verletzten Radler Erste Hilfe. Dieser soll ihr gegenüber angegeben haben, dass er von einem möglicherweise grauen Pkw gerammt wurde und deshalb auf den Polo aufgefahren war. Zu diesem weiteren Pkw ist nur bekannt, dass er von einer Frau gelenkt worden sein soll. Nachdem der Fahrradfahrer offenbar keine weitere Hilfe benötigte, trennte man sich, ohne die Personalien auszutauschen. Erst später bemerkte die 20-Jährige, dass an ihrem Polo ein Schaden von geschätzten 1.000 Euro entstanden war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (cw)

Balingen (ZAK): Als Falschfahrer unterwegs gewesen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Balingen seit Freitagvormittag gegen einen 86 Jahre alten Autofahrer. Gegen 11.10 Uhr hatte ein Zeuge einen roten VW Caddy mit OA-Kennzeichen gemeldet, der auf der B463 zwischen den Anschlussstellen Weilstetten und Dürrwangen auf der falschen Fahrbahn entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Albstadt unterwegs war. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug in Albstadt angehalten und der ortsunkundige aber sonst verkehrstüchtige Senior angehalten und kontrolliert werden. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrt gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden. (cw)

Haigerloch (ZAK): Scheibe eingeworfen

Ein Unbekannter ist in der Zeit zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Freitag, 7.20 Uhr, in eine Firma in der Straße Madertal eingebrochen. Der Täter warf eine Scheibe ein und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Wie bislang bekannt ist, fiel dem Kriminellen jedoch kein Diebesgut in die Hände. Allerdings richtete der Unbekannte einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.500 Euro an. Der Polizeiposten Haigerloch hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

