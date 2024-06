Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall in Albstadt-Ebingen

Reutlingen (ots)

Albstadt (ZAK): Mehrere Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Ebingen

Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat sich am Donnerstagnachmittag in Ebingen ereignet. Kurz vor 16 Uhr war den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge eine 51 Jahre alte Frau mit einem Skoda Fabia auf der Bitzer Steige (L 448) stadteinwärts unterwegs. In einer Rechtskurve kam sie mit ihrem Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur, wo es in der Folge zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden, mit vier Personen besetzten Mercedes Sprinter kam. Beim Zusammenstoß wurden die Skoda-Lenkerin und ein 13-Jähriger im Sprinter so schwer verletzt, dass sie nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit Rettungshubschraubern in eine Klinik geflogen werden mussten. Schwer verletzt wurde weiterhin der 21 Jahre alte Fahrer des Sprinters. Er wurde vom Rettungsdienst ebenso in eine Klinik eingeliefert. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung kamen auch die beiden weiteren Insassen des Sprinters, eine 15-Jährige und ein 20-Jähriger, ins Krankenhaus. Sie hatten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen erlitten. An den beiden Fahrzeugen, die später abgeschleppt wurden, entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt circa 40.000 Euro. In die verkehrspolizeilichen Ermittlungen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hechingen ein Gutachter einbezogen. Im Zuge der Unfallaufnahme war der betroffene Abschnitt der Bitzer Steige bis 19.15 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell