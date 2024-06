Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Unfallflucht am 24.06.2024 in Baltmannsweiler: Ermittlungsgruppe bei der Verkehrspolizei eingerichtet

Reutlingen (ots)

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 24.06.2024/16.42 Uhr

Baltmannsweiler-Hohengehren (ES): Nach dem Verkehrsunfall vom 24. Juni 2024 im Kreisverkehr an der L 1150 bei Hohengehren, bei dem ein 82-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde, sucht die Verkehrspolizei Esslingen nach wie vor nach dem flüchtigen Unfallverursacher oder der Verursacherin. Zur Klärung der Straftat wurde bei der Verkehrspolizei Esslingen eine sechsköpfige Ermittlungsgruppe "Kreisel" eingerichtet.

Wie bereits berichtet, war Zeugenangaben zufolge der Fahrer oder die Fahrerin eines silberfarbenen B-Klasse-Mercedes mit Waiblinger Zulassung gegen 15.10 Uhr auf der L 1150 von Baltmannsweiler kommend in den Kreisverkehr eingefahren und hatte dabei die Vorfahrt des bereits im Kreisel befindlichen Radfahrers missachtet. Bei der anschließenden Kollision wurde der Senior so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste und seither dort stationär behandelt wird. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, war der Mercedesfahrer oder die -fahrerin ortseinwärts in Richtung Hohengehren geflüchtet. Der Pkw könnte an der Front Beschädigungen aufweisen.

Im Zusammenhang mit der Unfallflucht werden nach wie vor Hinweise aus der Bevölkerung auf den flüchtigen Fahrer bzw. die Fahrerin erbeten. Hierbei könnten neben Zeugenangaben auch Bilder oder Videoaufzeichnungen hilfreich sein, die am Unfalltag gefertigt wurden und auf denen - eventuell auch vor oder nach dem Unfall - zufällig ein silberfarbener Mercedes B-Klasse mit Waiblinger Zulassung (WN) abgebildet ist. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe Kreisel unter Tel. 0711/3990-420 oder per Mail unter esslingen.vd.eg-kreisel@polizei.bwl.de entgegen. (ak)

