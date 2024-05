POL-SU: Spielend Verkehrsregeln lernen - Übergabe des "Rote-Ritter-Mobils"

Troisdorf (ots) - Am Dienstag (21. Mai) erhielt ein 47-Jähriger in Siegburg und Troisdorf von der Polizei gleich vier Platzverweise. Zunächst fiel der in Bonn wohnhafte Mann gegen 11:30 Uhr am Siegburger Bahnhof durch unangemessenes Verhalten auf. Polizeibeamte sprachen daraufhin einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich aus. Am Nachmittag gegen 16:00 Uhr fiel der Bonner an der gleichen Örtlichkeit erneut auf. Er ...

mehr