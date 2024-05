POL-SU: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Troisdorf (ots) - Zwischen Freitag (17. Mai) und Samstag (18. Mai) waren in Troisdorf-Sieglar ein oder mehrere Zweiraddiebe unterwegs. Gegen 08:15 Uhr meldete sich am Samstag eine 44 Jahre alte Frau bei der Polizei. Die Frau gab an, ihr rotes Kleinkraftrad am Vorabend vor einem Haus in der Dechant-Wirtz-Straße abgestellt zu haben. Als sie nun auf dem Weg zum Einkaufen gewesen sei, habe sie ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand ...

mehr