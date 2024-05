Niederkassel (ots) - Am Sonntag (19. Mai) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall in einem Wohngebiet in Niederkassel. Gegen 03:50 Uhr fuhr ein 22 Jahre alter Mann aus Niederkassel mit seinem Auto über die Rathausstraße in Richtung Lülsdorfer Weg. Dabei prallte er mit der rechten Front seines Renaults gegen das Heck eines Fords, der in einer Parkfläche am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß ...

