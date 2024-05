Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Nach Abkommen von Fahrbahn schwer verletzt

Ruppichteroth (ots)

Am Donnerstag (16. Mai) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 478 (B478) in Höhe des Ortsteils Harth in Ruppichteroth, bei dem eine 66-jährige Henneferin schwer verletzt wurde.

Gegen 14:45 Uhr befuhr die 66-Jährige mit ihrem VW die B478 aus Hennef kommend in Richtung Ruppichteroth. Nach mehreren Zeugenangaben kam die Henneferin aus bislang unbekannten Gründen in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Kollision wurde die VW-Fahrerin schwer verletzt. Nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle kam sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Die Sachschadenshöhe wird auf einen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Die B478 wurde im Bereich der Unfallörtlichkeit für rund zwei Stunden gesperrt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell