Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schwerer Raub in Bekleidungsgeschäft/Einer von drei Tatverdächtigen festgenommen

Sankt Augustin (ots)

Schwerer Raub in Bekleidungsgeschäft/Einer von drei Tatverdächtigen festgenommen Am Donnerstag (16. Mai) kam es in Sankt Augustin zu einem schweren Raub in einem Bekleidungsgeschäft. Als drei Polizisten gegen 18:00 Uhr das erste Obergeschoss eines Einkaufzentrums an der Rathausallee betraten, sahen sie einen Mann, der mit einem Rucksack aus dem Bekleidungsgeschäft stürmte und von einem zweiten Mann verfolgt wurde. Als der erste Mann die Uniformierten erblickte, ließ er die mitgeführte Tasche fallen und versuchte weiter zu flüchten. Die Beamten brachten den Mann zu Boden und nahmen ihn vorläufig fest. Er wurde sodann in das Büro des zweiten Mannes gebracht, der sich als Ladendetektiv zu erkennen gab. Er schilderte den Polizisten gegenüber, dass er beobachtet habe, wie zwei unbekannte Tatverdächtige größere Mengen Kleidungsstücke im Verkaufsraum sammelten und unter einem Regal in der Nähe des Ausgangs deponierten. Dorthin sei dann der nun Festgenommene gekommen, habe die Textilien in den Rucksack gepackt und das Geschäft damit verlassen. Die zwei Komplizen haben daraufhin erneut auf die gleiche Weise Kleidung unter dem Regal zusammengetragen. Als der dritte Mann mit dem inzwischen geleerten Rucksack zurückkehrte, sprach der Ladendetektiv ihn an, woraufhin der Fremde flüchtete. Die zwei anderen Männer wollten den Zeugen daran hindern, den Flüchtenden zu verfolgen und stießen ihn zunächst um. Anschließend versuchten sie, den 32-Jährigen festzuhalten. Dieser konnte sich jedoch losreißen. Er gelangte zu dem Tatverdächtigen, als er auf die Polizisten traf. Diese Zeit nutzten die beiden Mittäter, um unerkannt zu entkommen. Sie werden wie folgt beschrieben: Der erste war circa 1,80 Meter groß, hatte leicht gelocktes, blondes Haar und trug eine blaue Jacke über einem hellblauen Hemd. Der zweite Tatverdächtige soll kurzes blondes Haar und einen Bart getragen haben. Beide sollen etwa 30 Jahre alt sein. Im Rucksack des Festgenommenen konnte Diebesgut im Wert eines vierstelligen Eurobetrags gefunden werden. Der 29-jährige moldauische Staatsangehörige, der in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten ist, wurde einem Polizeigewahrsam zugeführt. Im weiteren Verlauf nahm die Kriminalpolizei ihre Arbeit auf. Dazu gehörte unter anderem die Vernehmung des 29-Jährigen und dessen erkennungsdienstliche Behandlung. Heute am frühen Nachmittag wird der Verdächtige einem Richter vorgeführt, der darüber entscheidet, ob der Mann in Haft geht. Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 02241 541-3321 entgegen. (Uhl)

