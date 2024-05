Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunken mit Pkw überschlagen

Niederkassel (ots)

Am Sonntag (19. Mai) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall in einem Wohngebiet in Niederkassel. Gegen 03:50 Uhr fuhr ein 22 Jahre alter Mann aus Niederkassel mit seinem Auto über die Rathausstraße in Richtung Lülsdorfer Weg. Dabei prallte er mit der rechten Front seines Renaults gegen das Heck eines Fords, der in einer Parkfläche am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Tourneo ein Stück aus der Parkfläche hinausgeschoben. Der Niederkasseler verlor im weiteren Verlauf die Kontrolle über seinen Pkw, dessen Heck ausbrach, bevor er sich überschlug. Hierbei geriet das Fahrzeug gegen den Betonpfeiler eines Zauns, der ein Grundstück neben der Fahrbahn umfriedet. Zaun und Betonsockel wurden dabei beschädigt. Der Renault blieb anschließend auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Fahrer konnte sich selbständig aus seinem Gefährt befreien und blieb am Fahrbahnrand sitzen. Eine Anwohnerin rief Rettungsdienst und Polizei. Diese stellten bei dem Verunfallten, dessen leichten Verletzungen in einem Rettungswagen behandelt wurden, Alkoholgeruch in der Atemluft war. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab vor Ort einen Wert von knapp 1,1 Promille. Ein Arzt entnahm dem 22-Jährigen daher später in einem Krankenhaus eine Blutprobe. Polizisten sicherten vor Ort alle entstandenen Unfallspuren und stellten das Mobiltelefon, den stark beschädigten Renault sowie den Führerschein des Alkoholsünders sicher. Ihn erwartet eine Verkehrsunfallanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses. Die Weiterfahrt mit führerscheinpflichtigen Fahrzeugen wurde dem Mann ausdrücklich untersagt. Der Sachschaden an den beiden Autos wird auf über 20.000 Euro geschätzt. (Uhl)

