Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zweiraddiebe in Troisdorf-Sieglar unterwegs

Troisdorf (ots)

Zwischen Freitag (17. Mai) und Samstag (18. Mai) waren in Troisdorf-Sieglar ein oder mehrere Zweiraddiebe unterwegs. Gegen 08:15 Uhr meldete sich am Samstag eine 44 Jahre alte Frau bei der Polizei. Die Frau gab an, ihr rotes Kleinkraftrad am Vorabend vor einem Haus in der Dechant-Wirtz-Straße abgestellt zu haben. Als sie nun auf dem Weg zum Einkaufen gewesen sei, habe sie ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand entdeckt. Vorher sei ihr gar nicht aufgefallen, dass es verschwunden sei. Ein Nachbar gab an, dass er gegen 01:00 Uhr Geräusche vor dem Haus vernommen habe. Ob dies etwas mit dem Verschwinden des Motorrollers zu tun habe, könne er nicht sagen. Auf einer angrenzenden Grünfläche konnte ein weiterer, blauer Motorroller liegend aufgefunden werden. Dieser wies, genau wie der Roller der 44-Jährigen, ein aufgebrochenes Lenkradschloss auf. Die Polizisten verständigten die Halterin des blauen Rollers, die ihn abholen kam. In der Alemannenstraße sah ein Anwohner kurz nach 03:00 Uhr einen unbekannten Mann, der sich an einem Kleinkraftrad zu schaffen machte und dabei immer wieder umschaute. Als der Fremde den Zeugen entdeckte, ließ er die Aprilia fallen und flüchtete zu Fuß in Richtung Augustastraße. Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: Etwa 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur, dunkler Teint, schwarzes Haar mit Seitenscheitel, bekleidet mit schwarzer Hose, weißem T-Shirt und einem weißen Schal vor dem Gesicht. In der Wilhelm-Busch-Straße meldete ein 39-Jähriger seinen Roller als gestohlen. Der Mann fuhr am Samstag mit einem Motorrad über die Straße "Am Bergeracker" in Troisdorf und erkannte dort seinen entwendeten Roller, der von zwei Jugendlichen gefahren wurde. Der Mann sprach die beiden etwa 15-Jährigen an und forderte sie zum Anhalten auf. Dies taten die Beiden auch, stellten den Roller ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Willy-Brandt-Ring. Der Geschädigte beschrieb die Flüchtigen als etwa 1,70 Meter groß, dunkler Teint und dunkle Haare und sportlich gekleidet. Am Samstagmittag wurde ein weiterer Motorroller aus der Wilhelm-Busch-Straße als gestohlen gemeldet. Ein Familienmitglied der Besitzerin entdeckte gegen 13:00 Uhr zwei Jugendliche auf dem geklauten Roller. Als die Rollerfahrer den Melder entdeckten, stellten sie das Fahrzeug in einer Unterführung ab und flüchteten zu Fuß. Sie wurden wie folgt beschrieben: Männlich und jugendlich. Einer soll mit hellblauem T-Shirt, schwarzer Adidas Kappe, schwarzer Jogginghose und schwarzen Schuhen mit blauer Aufschrift bekleidet gewesen sein. Sein Haar soll blond und kurz gewesen sein. Der zweite Tatverdächtige soll eine schwarze Kappe und schwarze Kleidung getragen und einen dunklen Teint gehabt haben. Ob die Taten miteinander im Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der nun laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise zu den Taten oder den Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. Die Polizei empfiehlt, motorisierte und nicht motorisierte Zweiräder mittels guter Schlösser und nicht nur mittels Lenkradschlosses zu sichern. Am besten ist das Unterstellen in einer verschlossenen Garage. (Uhl)

