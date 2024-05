Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ingewahrsamnahme nach Missachtung von Platzverweisen

Troisdorf (ots)

Am Dienstag (21. Mai) erhielt ein 47-Jähriger in Siegburg und Troisdorf von der Polizei gleich vier Platzverweise. Zunächst fiel der in Bonn wohnhafte Mann gegen 11:30 Uhr am Siegburger Bahnhof durch unangemessenes Verhalten auf. Polizeibeamte sprachen daraufhin einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich aus. Am Nachmittag gegen 16:00 Uhr fiel der Bonner an der gleichen Örtlichkeit erneut auf. Er beleidigte Passanten und warf eine Bierflasche in Richtung eines Kinderwagens. Eine entsprechende Strafanzeige wurde durch Bundespolizisten gefertigt. Knapp dreieinhalb Stunden später meldete sich die Ex-Partnerin des 47-Jährigen bei der Polizei, da der Mann vor ihrem Wohnhaus in Troisdorf-Oberlar randalieren und laut schreien würde. Die Polizisten sprachen erneut einen Platzverweis aus, dem der Mann zunächst auch nachkam. Als er jedoch gegen 20:30 Uhr wieder vor dem Haus seiner ehemaligen Lebensgefährtin auftauchte, nahmen die hinzugerufenen Polizisten den scheinbar Unbelehrbaren zur Durchsetzung eines neuerlichen Platzverweises und zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zum nächsten Morgen in Polizeigewahrsam. (Uhl)

