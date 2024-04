Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Parkstreitigkeiten enden in Körperverletzung

Meschede (ots)

Am Dienstag kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz in Meschede - Frenkhausen. Hintergrund waren Streitigkeiten über die dortige Parksituation. Für die Polizeibeamten der Wache Meschede ergaben sich vor Ort Hinweise auf eine mögliche Körperverletzung zwischen den Beteiligten. Nach derzeitigem Kenntnisstand gingen zwei Frauen im Rahmen der Auseinandersetzung aufeinander los. Folglich wurden gegen eine 65jährige Frau aus Arnsberg und gegen eine 58jährige Frau aus Meschede Anzeigen erstattet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

