Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Unfallbeteiligten

Meschede (ots)

Am Dienstag, 02.04.2024 kam es in Freienohl zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrskommissariats befuhr gegen 18:20 Uhr eine 69jährige Frau aus Meschede die Straße "Auf'm Hahn" in Richtung "Im Langel/Alte Wiese". Ein bislang unbekannter Autofahrer kam ihr offensichtlich teilweise auf ihrer Fahrbahnseite entgegen, sodass die Meschederin mit ihrem Pkw ausweichen musste. Sie verunfallte daraufhin, sodass Sachschaden entstand. Das andere Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle. Hier soll es sich nach aktuellem Informationsstand des Verkehrskommissariats um einen größeren, schwarzen Pkw gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell