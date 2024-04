Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Schmallenberg (ots)

Am Donnerstag, 28.03.2024 kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkdeck eines Supermarktes auf der Poststraße in Schmallenberg. Nach bisherigen Erkenntnissen berührte zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr ein Pkw beim Rückwärtsfahren ein anderes abgestelltes Fahrzeug und verursachte dadurch einen Sachschaden. Der Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne dass schadensregulierende Maßnahmen eingeleitet worden sind. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grauen Volvo mit einem niederländischen Kennzeichen gehandelt haben. Dem Verkehrskommissariat liegen Informationen vor, wonach Zeugen den Vorfall beobachtet haben sollen. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-90200 in Verbindung zu setzen.

